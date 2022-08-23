Отомстили за тренера: Заря уверенно одолела Ворсклу Виктора Скрипника – видео голов

У луганского клуба не было особых проблем с Ворсклой в стартовом матче УПЛ. Дубль на свой счет записал Денис Безбородько.

Заря – Ворскла 3:1

Голы: Назарина, 7 (пен.), Безбородько, 30, 53 – Олейник, 73 (пен.)

Чемпионат Украины 2022/2023 наконец-то стартовал. Несмотря на войну, клубы смогли найти возможность выйти на дистанцию. В первом матче сезона Шахтер и Металлист 1925 года расписали нулевую ничью.

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Центральной встречей стала битва в Ужгороде, где Заря "принимала" Ворсклу, пишет 24 канал. Поединок был принципиальным для обеих команд, ведь этим летом тренер Виктор Скрипник неожиданно ушел из луганского клуба и возглавил полтавский.

Фаворитом была Ворскла, однако поединок удивил поклонников обеих команд. С первых минут луганчане начали доминировать и реализовывать свои моменты.

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Уже на 7-й минуте "хозяева" открыли счет, Назарина реализовал пенальти. А в середине первого тайма Безбородько удвоил счет после реализации выхода один на один.

Гол Назарины по пенальти:

Как Безбородько удвоил счет:

Тот же Денис и сделал счет разгромным, реализовав момент после паса от Кабаева. Ворскла же смогла лишь на один гол, который на 73-й минуте забил Денис Олейник с пенальти.

Видео второго гола Дениса Безбородько:

Олейник забивает с пенальти:

Заря уверенно обыгрывает соперника по борьбе за еврокубки и возглавляет текущую турнирную таблицу. Уже на выходных подопечные Патрика ван Леувена сыграют против Львова, а Ворскли придется сразиться с Вересом.

Кстати, на матче Заря – Ворскла возникла скандальная ситуация с трансляцией поединка. Луганский клуб не допустил на арену официального транслятора УПЛ Setanta Sports, а игра была показана в ютубе и канале "2+2".