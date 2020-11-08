У неділю, 8 листопада, "Зоря" на власному полі приймає "Ворсклу" у 9 турі УПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на Спорт24.

Після восьми зіграних матчів у "Ворскли" 15 набраних очок (4 місце), у "Зорі" – 10 (дев'ята позиція). У минулому турі полтавчани програли "Львову" 0:1, а луганчани зіграли внічию 1:1 з "Інгульцем", пише 24 канал.

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Історія зустрічей після проголошення незалежності нараховує 30 матчів. Зараз мінімальна перевага на стороні "Зорі", загальний рахунок 35:30. У Запоріжжі команди зустрічалися сім разів: чотири рази виграли луганчани, двічі – полтавчани, одного разу фіксувалася нічия.

Зоря – Ворскла: онлайн-трансляція