Заря - Ворскла: онлайн-трансляция матча 18 тура Украинской Премьер-лиги

Полтавчане и луганчане разочаровали в еврокубках и проводят далеко не лучший сезон в чемпионате Украины. Смотрите игру Зари против Ворсклы вживую с нами!

В понедельник, 26 февраля, в чемпионате Украины состоятся последние матчи 18 тура УПЛ. В одной из первых игр дня действующий бронзовый призер турнира Заря будет противостоять Ворскле, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Обе команды проводят не очень удачный сезон. Луганчане и полтавчане начинали его в еврокубках, но в конце концов последние вылетели на первом же сопернике. Заря продержалась до конца групповой стадии Лиги конференций, где не смогла пробиться в плей-офф.

В чемпионате же состояние "бело-черных" близко к плачевному. Команда идет 14-й в зоне переходных матчей и рискует вылететь в Первую лигу даже напрямую. Да, у Зари есть два матча в запасе, но эти игры будут против Динамо и Шахтера.

Впрочем плотность внизу таблицы дает шанс луганчанам самим исправить ситуацию. Что касается Ворсклы, то она также начинала сезон в зоне вылета. Но ближе к зиме полтавчане набрали ход и ушли на перерыв седьмыми.

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Для "зелено-белых" начинается новая реальность, ведь клуб зимой попрощался с наставником Виктором Скрипником и лидером Владленом Юрченко. В игре против Зари на тренерской скамье должен дебютировать Сергей Долганский.

Заря – Ворскла онлайн трансляция