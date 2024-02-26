У понеділок, 26 лютого, в чемпіонаті України відбудуться останні матчі 18 туру УПЛ. У одній з перших ігор дня чинний бронзовий призер турніру Зоря протистоятиме Ворсклі, пише 24 канал. Початок – о 13:00 за київським часом.

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Битва кризових клубів

Обидві команди проводять не дуже вдалий сезон. Луганці та полтавці починали його в єврокубках, але зрештою останні вилетіли на першому ж суперникові. Зоря протрималась до кінця групової стадії Ліги конференцій, де не змогла пробитись у плей-оф.

У чемпіонаті ж стан "біло-чорних" близький до плачевного. Команда йде 14-ю у зоні перехідних матчів та ризикує вилетіти в Першу лігу навіть напряму. Так, у Зорі є два матчі в запасі, але ці ігри будуть проти Динамо та Шахтаря.

Втім щільність внизу таблиці дає шанс луганцям самим виправити ситуацію. Що стосується Ворскли, то вона також починала сезон в зоні вильоту. Але ближче до зими полтавці набрали ходу та пішли на перерву сьомими.

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Для "зелено-білих" починається нова реальність, адже клуб взимку попрощався із наставником Віктором Скрипником та лідером Владленом Юрченком. У грі проти Зорі на тренерській лаві має дебютувати Сергій Долганський.

Зоря – Ворскла онлайн трансляція