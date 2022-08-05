Как гол Нагнойного в противоход голкиперу помог Зари нокаутировать Университатю: яркое видео

Луганская Заря с победы начала сезон-2022/2023 в Лиге конференций. Перед украинским клубом не устояла румынская Университитя Крайова.

Победный гол

Первая часть игры прошла без голов. Ноли на табло размочили лишь на 55-й минуте поединка, когда заря заработала право на угловой, пишет 24 канал.

Больше об игре Гол Нагнойного принес победу Заре в матче Лиги конференций: видео

Чурко идеально подал на Нагнойного. Денис оторвался от соперника и головой пробил в противоход голкиперу румского клуба. Подопинчи Патрика ван Леувена повели в счете 1:0.

Гол Нагнойного стал первым и победным в матче для Зари.

Этот поединок стал для Нагнойного не дебютным. В прошлом сезоне правый вингер провел за луганский клуб 3 встречи, но еще не забивал за главную команду Зари.

Видео гола Нагнойного

Ответный матч Университатя – Заря состоится 11 августа. Начало встречи в 20:30 по Киеву.