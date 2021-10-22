Заря сыграет матч с Колосом без зрителей на трибунах

В воскресенье, 24 октября, луганская Заря сыграет против Колоса матч чемпионата Украины. Однако эту игру болельщики смогут посмотреть только по телевидению или онлайн. Зрителей на трибуны не пустят.

Заря на своем сайте официально сообщила, что матч против Колоса в Запорожье на "Славутич Арене" состоится без болельщиков. Официальная причина – в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

На утро 22 октября в Запорожской области зарегистрированы 131 590 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За 21 октября в области зарегистрированы 1 388 новых случаев заболевания. Запорожье находится в "красной" зоне карантинных ограничений.

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Поэтому посмотреть матч Заря – Колос можно будет по телевидению или онлайн. Транслировать матч будет канал УНИАН. Онлайн-трансляция матча Заря – Колос будет доступна и на сайте Спорт 24. Игра начнется в воскресенье, 24 октября, в 19:30.