В первом тайме футболисты Зари дважды отличились в воротах Славии, сравнив счет по сумме двух матчей. Но во втором тайме чешская команда сумела получить нужный результат, сообщает 24 Канал.

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Главный тренер Славии благодаря заменам сумел оживить игру. Несколько раз спасал от неминуемого гола вратарь Зари Никита Турбаевский. Но за семь минут до завершения встречи даже он не сумел отразить удар вингера Славии Матея Юрашека.

20-летний чех переиграл в воздухе защитников луганцев и направил мяч под перекладину. Этот гол стал последним во встрече. Заря продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций, а Славия будет играть в групповом раунде Лиги Европы.

Видео гола Юрашека