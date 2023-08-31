У першому таймі футболісти Зорі двічі відзначилися у воротах Славії, зрівнявши рахунок за сумою двох матчів. Однак в другому таймі чеська команда зуміла здобути потрібний результат, пише 24 Канал.

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Головний тренер Славії завдяки замінам зумів оживити гру. Кілька разів рятував від неминучого голу воротар Зорі Микита Турбаєвський. Але за сім хвилин до завершення зустрічі навіть він не зумів відбити удар вінгера Славії Матея Юрашека.

20-річний чех переграв у повітрі захисників луганців та спрямував м'яч під поперечину. Цей гол став останнім у зустрічі. Зоря продовжить єврокубковий сезон у Лізі конференцій, а Славія гратиме в груповому раунді Ліги Європи.

Відео голу Юрашека