19 сентября луганская "Заря" принимает "Шахтер" в третьем туре УПЛ. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Луганская команда крайне неудачно начала сезон. В двух турах подопечные Виктора Скрипника потерпели поражения – от "Десны" и "Мариуполя", пишет 24 канал.

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"Шахтер" в сезоне-2020/2021 провел две игры. В чемпионате Украины дончане победили "Колос", а в Суперкубке Украины проиграли "Десне". Матч второго тура УПЛ против "Руха" был перенесен из-за вспышки COVID-19 во львовской команде.

Заря – Шахтер: онлайн-трансляция