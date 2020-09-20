Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ
19 вересня луганська "Зоря" приймає "Шахтар" у третьому турі УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Луганська команда вкрай невдало розпочала сезон. У двох турах підопічні Віктора Скрипника зазнали поразок – від "Десни" та "Маріуполя", пише 24 канал.
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"Шахтар" у сезоні-2020/2021 провів дві гри. У чемпіонаті України донеччани перемогли "Колос", а в Суперкубку України програли "Десні". Матч другого туру УПЛ проти "Руху" було перенесено через спалах COVID-19 у львівській команді.
Зоря – Шахтар: онлайн-трансляція
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