В воскресенье, 20 сентября, состоится довольно принципиальный матч луганская "Заря" будет принимать донецкий "Шахтер". Его можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

В новом сезоне домашние поединки "Зари" в чемпионате Украины в дальнейшем будет транслировать телеканал УНИАН. Об этом сообщает 24 канал.

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Начало поединка "Заря" – "Шахтер" в 17:00. Трансляция со стадиона начнется в 15:55.

"Заря" – "Шахтер" перед игрой

Луганская команда крайне неудачно начала сезон. В двух турах подопечные Виктора Скрипника потерпели поражения – от "Десны" и "Мариуполя".

"Шахтер" в сезоне-2020/2021 провел две игры. В чемпионате Украины дончане победили "Колос", а в Суперкубке Украины проиграли "Десне".

Матчи второго тура УПЛ против "Руха" были перенесены из-за вспышки COVID-19 во львовской команде.