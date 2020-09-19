У неділю, 20 вересня, відбудеться доволі принциповий матч – луганська "Зоря" прийматиме донецький "Шахтар". Його можна буде переглянути по телебаченні та онлайн.

У новому сезоні домашні поєдинки "Зорі" у чемпіонаті України надалі транслюватиме телеканал УНІАН. Про це повідомляє 24 канал.

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Початок поєдинку "Зоря" – "Шахтар" о 17:00. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 15:55.

"Зоря" – "Шахтар" перед грою

Луганська команда вкрай невдало розпочала сезон. У двох турах підопічні Віктора Скрипника зазнали поразок – від "Десни" та "Маріуполя".

"Шахтар" у сезоні-2020/2021 провів дві гри. У чемпіонаті України донеччани перемогли "Колос", а в Суперкубку України програли "Десні".

Матчі другого туру УПЛ проти "Руху" було перенесено через спалах COVID-19 у львівській команді.