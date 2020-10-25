"Заря" 25 октября сыграет дома против "Руха" в 7-м туре УПЛ. Посмотреть матч можно онлайн, не покидая Спорт 24.

"Рух" в Запорожье впервые в своей истории встречается с луганской "Зарей", которая недавно потерпела поражение с крупным счетом от "Лестера" в Лиге Европы. "Заря" постарается прервать свой безвыигрышный домашний сериал в чемпионате, который длится шесть матчей, а "Рух" настроен добыть первые гостевые очки в Премьер-лиге, пишет 24 канал.

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В целом для "Руха" на коротком отрезке чемпионата это будет уже четвертый соперник, который представлял Украину в нынешнем розыгрыше еврокубков. "Желто-черные" провели пока лишь два гостевых поединка и в обоих потерпели поражение – сначала от "Ворсклы", а затем от "Десны".

Заря – Рух: онлайн-трансляция