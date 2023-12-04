Заря – Рух 0:0

В чемпионате Украины по футболу подошла к завершению основная часть матчей 16-го тура. На понедельник была вынесена игра с участием Зари, которая в четверг играла в Лиге конференций, пишет 24 канал.

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Подопечные Юрия Коваля в Ужгороде принимали Рух, который в первом круге одержал над луганцами волевую победу (2:1). В этот раз львовяне тоже были фаворитами встречи.

Команды показали почти ровную игру. Заря чаще била по воротам Ледвия, тогда как Рух активизировался под занавес игры. Неплохие моменты имели Плюман, Квасница и Герреро, но ни один из них так и не смог склонить чашу весов на сторону своей команды.

Таким образом, Заря не может выиграть уже четвертый матч УПЛ подряд и остается в зоне вылета на предпоследнем месте. Что касается Руха, то у команды Пономарева лишь одна победа в последних шести играх.

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Пока львовяне идут пятыми, но по потерянным очкам Динамо должно обходить "желто-черных". Расстояние до лидера – 8 баллов. Через неделю Рух отправится в гости в Ворсклу, тогда как Заря сыграет на выезде с Кривбассом.

Видеообзор матча Заря – Рух: