"Зоря" 25 жовтня зіграє вдома проти "Руха" у 7-му турі УПЛ. Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи Спорт 24.

"Рух" у Запоріжжі вперше в своїй історії зустрічається з луганською "Зорею", яка нещодавно зазнала поразки з великим рахунком від "Лестера" у Лізі Європи. "Зоря" намагатиметься перервати свій безвиграшний домашній серіал в чемпіонаті, який триває шість матчів, а "Рух" налаштований здобути перші гостьові очки у Прем'єр-лізі, пише 24 канал.

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Загалом для "Руху" на короткому відрізку чемпіонату це буде вже четвертий суперник, який представляв Україну у цьогорічному розіграші єврокубків. "Жовто-чорні" провели наразі лише два гостьові поєдинки і в обох зазнали поразок – спочатку від "Ворскли", а згодом від "Десни".

Зоря – Рух: онлайн-трансляція