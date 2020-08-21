"Заря" расторгла контракт с защитником Белым, который ранее ездил выступать в Россию
Луганская "Заря" решила расторгнуть контракт по взаимному согласию обеих сторон с Максимом Белым. Игрок получил статус свободного агента.
О расторжении контракта сообщил официальный сайт клуба. В прошлом сезоне Белый на правах аренды выступал за львовский "Рух" в Первой лиге.
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Указали "на дверь"
Контракт Белого принадлежал "Заре" с января 2019 года. В текущем сезоне футболист провел за луганскую команду всего лишь три матча во всех турнирах. Вторую половину сезона Белый провел в аренде в "Рухе", сыграв 10 поединков.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.
Что известно о Максиме Белом
- Белый – воспитанник академии "Шахтера". В громкую команду так и не сумел пробиться, играл только за "Шахтер-2" и молодежный состав дончан.
- В сезоне 2010/11 присоединился на правах аренды в состав представителя тогда Первой лиги алчевской "Стали". А уже в следующем сезоне перешел в луганскую "Зарю", за которую выступал до июня 2015 года.
- После четырех лет в "Заре" Белый пополнил состав "Хайдука", но уже в сентябре 2016 года расторг контракт с клубом.
- В начале февраля 2017 года полузащитник подписал контракт с российским "Анжи", но не сыграл ни одного матча за основную команду и покинул клуб.
- Летом 2017 года стал игроком "Мариуполя". А в 2019 снова вернулся в "Зарю", где не смог закрепиться и ушел в аренду в львовский "Рух".