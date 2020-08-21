Луганская "Заря" решила расторгнуть контракт по взаимному согласию обеих сторон с Максимом Белым. Игрок получил статус свободного агента.

О расторжении контракта сообщил официальный сайт клуба. В прошлом сезоне Белый на правах аренды выступал за львовский "Рух" в Первой лиге.

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Указали "на дверь"

Контракт Белого принадлежал "Заре" с января 2019 года. В текущем сезоне футболист провел за луганскую команду всего лишь три матча во всех турнирах. Вторую половину сезона Белый провел в аренде в "Рухе", сыграв 10 поединков.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.

Что известно о Максиме Белом