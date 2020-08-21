Луганська "Зоря" вирішила розірвати контракт за взаємною згодою обох сторін із Максимом Білим. Гравець отримав статус вільного агента.

Про розірвання контракту повідомив офіційний сайт клубу. У минулому сезоні Білий на правах оренди виступав за львівський "Рух" у Першій лізі.

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Вказали "на двері"

Контракт Білого належав "Зорі" з січня 2019 року. У поточному сезоні футболіст провів за луганську команду всього лише три матчі у всіх турнірах. Другу половину сезону Білий провів в оренді в "Русі", зігравши 10 поєдинків.

Орієнтовна вартість футболіста складає 400 тисяч євро.

Що відомо про Максима Білого