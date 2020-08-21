"Зоря" розірвала контракт із захисником Білим, який раніше їздив грати у Росію
Луганська "Зоря" вирішила розірвати контракт за взаємною згодою обох сторін із Максимом Білим. Гравець отримав статус вільного агента.
Про розірвання контракту повідомив офіційний сайт клубу. У минулому сезоні Білий на правах оренди виступав за львівський "Рух" у Першій лізі.
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Вказали "на двері"
Контракт Білого належав "Зорі" з січня 2019 року. У поточному сезоні футболіст провів за луганську команду всього лише три матчі у всіх турнірах. Другу половину сезону Білий провів в оренді в "Русі", зігравши 10 поєдинків.
Орієнтовна вартість футболіста складає 400 тисяч євро.
Що відомо про Максима Білого
- Білий – вихованець академії "Шахтаря". До голосної команди так і не зумів пробитись, грав лише за "Шахтар-2" та молодіжний склад донеччан.
- У сезоні 2010/11 приєднався на правах оренди до складу представника тоді Першої ліги алчевської "Сталі". А вже наступного сезону перейшов до луганської "Зорі", за яку виступав до червня 2015 року.
- Після чотирьох років у "Зорі" Білий поповнив склад "Хайдука", але вже у вересні 2016 року розірвав контракт з клубом.
- На початку лютого 2017 року півзахисник підписав контракт з російським "Анжі", але не зіграв жодного матчу за основну команду та покинув клуб.
- Влітку 2017 року став гравцем "Маріуполя". А у 2019 знову повернувся до "Зорі", де не зміг закріпитись і пішов у оренду у львівський "Рух".