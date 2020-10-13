Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что луганская "Заря" пыталась арендовать Евгения Чеберко. Все бы ничего, но полузащитник лишь в конце июля покинул луганский клуб и присоединился к австрийскому "ЛАСК Линц".

О том, что Евгений Чеберко мог вернуться в "Зарю" журналист Игорь Цыганык рассказал в своем блоге.

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Расскажу секрет – едва бывший футболист не вернулся в "Зарю". Была вероятность того, что Чеберко может вернуться. Он подписал контракт с "ЛАСКом", но там что-то у него не складываются дела,

– рассказал журналист.

Из-за этого Евгений мог уже менее чем через 3 месяца вернуться в луганский клуб, но не сложилось. Поэтому полузащитник остался в австрийском "ЛАСКе".

"Хотя, честно говоря, перспектив для того, чтобы там заиграть и заиграть качественно, на нынешнем этапе нет", – заявил Игорь Цыганык.

Коротко о Евгение Чеберко: