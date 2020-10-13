Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що луганська "Зоря" намагалася орендувати Євгена Чеберка. Все б нічого, але півзахисник лише наприкінці липня покинув луганський клуб і приєднався до австрійського "ЛАСК Лінц".

Про те, що Євген Чеберко міг повернутися в "Зорю" журналіст Ігор Циганик розповів у своєму блозі.

До слова Феєрія "Зорі" на трансферному ринку: клуб підсилився вихованцем "Шахтар" з Європи

Розкажу секрет – ледь колишній футболіст не повернувся в "Зорю". Була ймовірність того, що Чеберко може повернутися. Він підписав контракт з "ЛАСКом", але там щось у нього не складаються справи,

– розповів журналіст.

Через це Євген міг вже менш як через 3 місяці повернутися в луганський клуб, але не склалося. Відтак півзахисник залишився в австрійському "ЛАСКу".

"Хоча, чесно кажучи, перспектив для того, щоб там заграти і заграти якісно, на нинішньому етапі немає", – заявив Ігор Циганик.

Коротко про Євгена Чеберка: