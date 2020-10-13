"Зоря" намагалася орендувати гравця, якого щойно продала, – Циганик
Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що луганська "Зоря" намагалася орендувати Євгена Чеберка. Все б нічого, але півзахисник лише наприкінці липня покинув луганський клуб і приєднався до австрійського "ЛАСК Лінц".
Про те, що Євген Чеберко міг повернутися в "Зорю" журналіст Ігор Циганик розповів у своєму блозі.
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Розкажу секрет – ледь колишній футболіст не повернувся в "Зорю". Була ймовірність того, що Чеберко може повернутися. Він підписав контракт з "ЛАСКом", але там щось у нього не складаються справи,
– розповів журналіст.
Через це Євген міг вже менш як через 3 місяці повернутися в луганський клуб, але не склалося. Відтак півзахисник залишився в австрійському "ЛАСКу".
"Хоча, чесно кажучи, перспектив для того, щоб там заграти і заграти якісно, на нинішньому етапі немає", – заявив Ігор Циганик.
Коротко про Євгена Чеберка:
- Це вихованець "Дніпра", який проявив себе в луганській "Зорі". За 3 сезони в луганському клубі він награв у прем'єр-лізі понад 50 матчів. Наприкінці липня 2020 року за 300 тисяч євро перейшов в австрійський "ЛАСК".
- Крім того, був гравцем різних юнацьких і молодіжних збірних України, за які зіграв майже 50 матчів. 7 жовтня 2020 року дебютував за національну збірну, вийшовши на заміну в провальному матчі проти Франції.