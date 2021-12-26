Заря продолжает бороться за лидера команды: клубу придется выложить солидные деньги

Арендное соглашение Аллахьяра Сайядманеша с Зарей завершилось. Однако луганский клуб хочет оставить игрока в своей команде.

Еще есть шанс сохранить лидера

За 1,5 года Аллахьяр Сайядманеш стал настоящим лидером Зари. Поэтому луганский клуб заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста.

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Правда, договориться с Фенербахче, которому предстоит сделка игрока, будет очень непросто. Турецкий клуб не согласился на еще одну аренду, а хочет оформить полноценный переход. Боссам Зари придется заплатить туркам 3,5 миллиона евро за трансфер Аллахьяра. Именно такую сумму установило руководством Фенербахче.

Сайядманеш уже успел попрощаться с Зарей. Уход футболиста подтвердил главный тренер луганской команды Виктор Скрипник.

Однако Заря решила не опускать руки, а вступила в переговоры с турками. В арендном соглашении был пункт "право выкупа".

Карьера Сайядманеша в Заре

В октябре 2020 года Сайядманеш впервые надел футболку Зари. Его арендное соглашение было рассчитано до конца 2021-го.

Аллахьяр стал стабильным игроком основы луганского клуба.

В сезоне-2021/2022 отыграл 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 4 асисты.