"Заря" продлила контракт с игроком основы Кочергином
Один из основных игроков луганской "Зари" Владислав Кочергин подписал новый контракт с клубом. Детали нового соглашения не разглашаются.
Предыдущий контракт был рассчитан до декабря 2020 года. На каких условиях продлил игрок контракт неизвестно, сообщает сайт болельщиков луганского клуба.
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В "Заре" Владислав выступает с 2017 года, в прошлом сезоне он забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач в 32 матчах в УПЛ.
С начала прошлого сезона, вингер выходил на поле 37 раз, забил девять голов и отдал 11 голевых передач. Игрок попал в заявку луганского клуба на матч Лиги Европы, где команду Скрипника ждет три сложных поединка против "Лестера", "Браги" и АЕКа.
Добавим, что сейчас "Заря" находится на 9 месте в турнирной таблице УПЛ. В их активе 5 очков. Следующий матч луганские футболисты проведут 17 октября против "Колоса".
Что известно про Владислава Кочергина
- Воспитанник одесского футбола, но в 2012 году перешел в структуру "Днепра".
- В следующем году дебютировал за молодежную команду днепровского клуба. Под руководством Михайленко стал игроком основного состава и дебютировал в элитном дивизионе.
- В следующих матчах начала сезона 2016/17 футболист продолжил использоваться тренерским штабом «Днепра», в основном выходя на замены по ходу игры.
- Привлекался в ряды юношеских сборных Украины, начиная с уровня U-16. 2014 года провел две игры за юношескую сборную 19-летних.