Один из основных игроков луганской "Зари" Владислав Кочергин подписал новый контракт с клубом. Детали нового соглашения не разглашаются.

Предыдущий контракт был рассчитан до декабря 2020 года. На каких условиях продлил игрок контракт неизвестно, сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

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В "Заре" Владислав выступает с 2017 года, в прошлом сезоне он забил 7 мячей и отдал 9 результативных передач в 32 матчах в УПЛ.

С начала прошлого сезона, вингер выходил на поле 37 раз, забил девять голов и отдал 11 голевых передач. Игрок попал в заявку луганского клуба на матч Лиги Европы, где команду Скрипника ждет три сложных поединка против "Лестера", "Браги" и АЕКа.

Добавим, что сейчас "Заря" находится на 9 месте в турнирной таблице УПЛ. В их активе 5 очков. Следующий матч луганские футболисты проведут 17 октября против "Колоса".

Что известно про Владислава Кочергина