Один з основних гравців луганської "Зорі" Владислав Кочергін підписав новий контракт з клубом. Деталі нової угоди не розголошуються.

Попередній контракт був розрахований до грудня 2020 року. На яких умовах продовжив гравець контракт невідомо, повідомляє сайт вболівальників луганського клубу.

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У "Зорі" Владислав виступає з 2017 року, в минулому сезоні він забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач в 32 матчах в УПЛ.

З початку минулого сезону, вінгер виходив на поле 37 разів, забив дев'ять голів і віддав 11 гольових передач. Гравець потрапив у заявку луганського клубу на матч Ліги Європи, де на команду Скрипника чекає три складі поєдинки проти "Лестера", "Браги" та АЕКа.

Додамо, що зараз "Зоря" перебуває на 9 місці у турнірній таблиці УПЛ. У їх доробку 5 очків. Наступний матч луганські футболісти проведуть 17 жовтня проти "Колоса".

Що відомо про Владислава Кочергіна