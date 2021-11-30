Александрия – Заря 0:1

Гол: Имереков, 16

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До перерыва на стадионе "Ника" доминировала Заря. Одна из атак гостей завершилась взятием ворот. Булеца выполнил прострел с правого фланга, а Имереков, который остался в чужой штрафной после розыгрыша углового, с линии вратарской расстрелял Билыка – 0:1.

На 43-й минуте закрепить успех Зари мог Шахаб, но его удару головой после навеса Фаворова не хватило точности. Незадолго до этого свой единственный в первом тайме момент создала Александрия. Третьяков пробил Мацапуру, но перед лайнсменом зафиксировал офсайд.

Во второй половине встречи игровой акцент прогнозируемо сместился в сторону хозяев. На 69-й минуте Кирюханцев прорвался по правой бровке и создал шикарный момент для Цурикова, но его удар заблокировали. Спинелли, пришедший на добивание, казалось, бил наверняка, но мяч просвистел рядом со штангой. Почти перед финальным свистком мяч попал в руку Громову, но Монзуль после подсказки VAR пенальти решила не назначать.

После 16 туров в активе Зари 32 набранных очка, что позволяет ей занимать третье место в чемпионате. Команда Скрипника уступает два очка Днепру-1 и опережает на один балл Ворсклу.

Александрия – Заря видеообзор