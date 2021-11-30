Олександрія – Зоря 0:1

Гол: Імереков, 16

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До перерви на стадіоні "Ніка" домінувала Зоря. Одна з атак гостей завершилася взяттям воріт. Булеца виконав простріл з правого флангу, а Імереков, який залишився в чужому штрафному майданчику після розіграшу кутового, з лінії воротарського майданчика розстріляв Білика – 0:1.

На 43-й хвилині закріпити успіх Зорі міг Шахаб, але його удару головою після навісу Фаворова не вистачило точності. Незадовго до цього свій єдиний у першому таймі момент створила Олександрія. Третьяков пробив Мацапуру, але перед лайнсменом зафіксував офсайд.

У другій половині зустрічі ігровий акцент прогнозовано змістився у бік господарів. На 69-й хвилині Кирюханцев прорвався правою брівкою і створив розкішний момент для Цурікова, але його удар заблокували. Спінеллі, який прийшов на добивання, здавалося, бив напевно, але м'яч просвистів поруч зі штангою. Майже перед фінальним свистком м'яч влучив у руку Громову, але Монзуль після підказки VAR пенальті вирішила не призначати.

Після 16 турів в активі Зорі 32 набрані очки, що дозволяє їй посідати четверте місце у чемпіонаті. Команда Скрипника поступається двома очками Дніпру-1 і випереджає на один бал Ворсклу.

Олександрія – Зоря відеоогляд