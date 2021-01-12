Заря сыграла первый контрольный матч на сборе в Турции. Луганчане вырвали ничью с польским клубом Ракув – 2:2.

Заря – Ракув 2:2

Голы: Громов 56, Фаворов 82 (пен.) – Гутковскис 54 (пен.), Литва 65

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Первый тайм голов не принес, поэтому основные события разгорались во второй половине встречи. Сначала Виталий Вернидуб грубо сыграл в подкате в собственной штрафной и арбитр указал на отметку. Латвийский нападающий поляков Владислав Гутковскис с пенальти легко переиграл Никиту Шевченко.

За две минуты Громов сравнял счет: Артем решился на дальний удар из-за пределов штрафной – голкипер Ракува поздно отреагировал на выстрел и сфера успела проскочить под уже падающего Бранислава Пиндроха.

В середине второй сорокапятиминутки Шевченко неуверенно выбил мяч в поле, Михал Литва опередил нашего игрока вблизи вратарской площадки, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – защитники Зари даже не пытались помешать поляку. Однако, в конце матча луганчане заработали свое право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Денис Фаворов.

Заря – Ракув видеообзор

К слову. Заря на сборе в Турции проведет еще 4 спарринга: 15 января – Пяст (Польша), 19 января – Войводина (Сербия), 20 января – Вождовац (Сербия), 25 января – Шкендия (Северная Македония). Сбор луганской команды продлится до 7 февраля.