Кирилл Ковалец – один из ведущих футболистов Александрии, интерес к которому приписывают разным клубам. СМИ "отправляли" Ковальца в итальянские клубы, а с недавних пор – украинские.

Директор Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о заинтересованности в услугах Ковальца других клубов. Об этом сообщает Tribuna.com.

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Китаев заявил, что Александрия не имеет предложений по Ковальцу от других клубов. Он добавил, что Кирилл пока остается в клубе.

Пока что да, потому что ни одного официального предложения по Ковальцу нет,

– отметил Китаев.

В то же время он заявил о заинтересованности со стороны других клубов. По словам директора Александрии, Ковалец интересует украинские и иностранные клубы.

"Я знаю о заинтересованности, но предложений еще не было. Мы даем информацию, если она официальная, мы не распускаем слухи. Это ни к чему не приводит, мы не хайпуем. Есть заинтересованность некоторых клубов, но никаких предложений не поступало", – рассказал Китаев.

Также он рассказал, за какую сумму Александрия готова отпустить своего лидера. По данным специализированного портала Transfermarkt, стоимость Ковальца составляет 1 миллион евро.

Китаев считает, что 1 миллион евро за Ковальца – будет приемлемым вариантом для Александрии. Впрочем, клуб попытается заработать и больше.

К сведению. В сезоне-2020/2021 27-летний Ковалец отыграл 11 матчей за Александрию. В его активе 4 ассиста. Контракт футболиста с Александрией действует до 31 мая 2022 года.