Покинет ли Ковалец Александрию – официальный ответ
Кирилл Ковалец – один из ведущих футболистов Александрии, интерес к которому приписывают разным клубам. СМИ "отправляли" Ковальца в итальянские клубы, а с недавних пор – украинские.
Директор Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о заинтересованности в услугах Ковальца других клубов. Об этом сообщает Tribuna.com.
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Китаев заявил, что Александрия не имеет предложений по Ковальцу от других клубов. Он добавил, что Кирилл пока остается в клубе.
Пока что да, потому что ни одного официального предложения по Ковальцу нет,
– отметил Китаев.
В то же время он заявил о заинтересованности со стороны других клубов. По словам директора Александрии, Ковалец интересует украинские и иностранные клубы.
"Я знаю о заинтересованности, но предложений еще не было. Мы даем информацию, если она официальная, мы не распускаем слухи. Это ни к чему не приводит, мы не хайпуем. Есть заинтересованность некоторых клубов, но никаких предложений не поступало", – рассказал Китаев.
Также он рассказал, за какую сумму Александрия готова отпустить своего лидера. По данным специализированного портала Transfermarkt, стоимость Ковальца составляет 1 миллион евро.
Китаев считает, что 1 миллион евро за Ковальца – будет приемлемым вариантом для Александрии. Впрочем, клуб попытается заработать и больше.
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