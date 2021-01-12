Зоря першою серед клубів УПЛ провела спаринг на зимових зборах: відео
Зоря зіграла перший контрольний матч на зборі в Туреччині. Луганчани вирвали нічию з польським клубом Ракув – 2:2.
Зоря – Ракув 2:2
Голи: Громов 56, Фаворов 82 (пен.) – Гутковскіс 54 (пен.), Литва 65
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Перший тайм голів не приніс, тож основні події розгорались у другій половині зустрічі. Спочатку Віталій Вернидуб грубо зіграв у підкаті у власному штрафному майданчику і арбітр вказав на позначку. Латвійський нападник поляків Владіславс Гутковскіс з пенальті легко переграв Микиту Шевченка.
За дві хвилини Громов рахунок зрівняв: Артем наважився на дальній удар з-за меж штрафного майданчика – голкіпер Ракува пізно відреагував на постріл і сфера встигла прошмигнути під вже падаючого Браніслава Піндроха.
В середині другої сорокап'ятихвилинки Шевченко невпевнено вибив м'яч у поле, Міхал Літва випередив нашого гравця поблизу воротарського майданчика, увірвався до штрафного і пробив у дальній кут – захисники Зорі навіть не намагалися завадити поляку. Однак, наприкінці матчу луганці заробили своє право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Денис Фаворов.
Зоря – Ракув відеоогляд
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