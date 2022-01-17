По этой причине Громов не поехал на сборы в Турцию и переведен в дубль.
Смотрите также Динамо отправилось на сбор без пяти игроков: у Караваева, Забарного и Шкурина – коронавирус
Сообщается, что Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы. Оба клуба готовы предложить игроку лучшие финансовые условия.
Отметим, что в дубле Зари находится еще один ключевой игрок клуба – Владислав Кочергин. Он не хочет подписывать с клубом новый контракт.
Что известно о Громове
- Громов перешел в Зарю на правах свободного агента из самарских Крылев Советов летом 2017 года. За это время Артем сыграл за луганскую команду 131 матч, записав себе в актив 28 голов и 16 передач.
- Также полузащитник дважды выходил на поле в составе сборной Украины. В этом сезоне на его счету два мяча и три ассиста в 21 игре.