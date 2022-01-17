По этой причине Громов не поехал на сборы в Турцию и переведен в дубль.

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Сообщается, что Громовым интересуется клуб УПЛ, а также клуб из Восточной Европы. Оба клуба готовы предложить игроку лучшие финансовые условия.

Отметим, что в дубле Зари находится еще один ключевой игрок клуба – Владислав Кочергин. Он не хочет подписывать с клубом новый контракт.

Что известно о Громове