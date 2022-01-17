Динамовцы вылетели утром из аэропорта "Борисполь" в испанскую Мурсию. Именно недалеко от этого города у них и будет первый сбор. Продлится он до 27 января, в течение которого запланировано четыре спарринга.

К теме Шахтер не взял Коноплянку на сборы в Турцию: СМИ назвали новый клуб украинца

Всего на сбор отправилось 29 футболистов:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун

Защитники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н. Волошин

Форварды: Кулач, Бєсєдін, Супряга

Не полетели в Испанию Александр Караваев, Илья Забарный, Илья Шкурин, Эрик Рамирес и Денис Попов.

По данным журналистов, у Караваева, Забарного и Шкурина был диагностирован коронавирус. Поэтому они исправились на самоизоляцию и пропустят первый сбор команды. Вполне вероятно, что по этой причине не отправился в Испанию и Леднев. Полузащитник хоть и попал в список игроков, но в аэропорту его не было вместе с командой.

Что же касается Рамиреса, то нападающий готовится к двум ближайшим матчам своей национальной сборной Венесуэлы, которые пройдут 29 января и 2 февраля.

Денис Попов продолжает реабилитацию после своей травмы, полученной в первом официальном матче сезона.