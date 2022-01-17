З цієї причини Громов не поїхав на збори до Туреччини та переведений у дубль.
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Повідомляється, що Громовим цікавиться клуб УПЛ, а також клуб зі Східної Європи. Обидва клуби готові запропонувати гравцеві кращі фінансові умови.
Зазначимо, що у дублі Зорі перебуває ще один ключовий гравець клубу – Владислав Кочергін. Він не хоче підписувати із клубом новий контракт.
Що відомо про Громова
- Громов перейшов у Зорю на правах вільного агента із самарських Крилєв Совєтов влітку 2017 року. За цей час Артем зіграв за луганську команду 131 матч, записавши собі в актив 28 голів та 16 передач.
- Також півзахисник двічі виходив на поле у складі збірної України. Цього сезону на його рахунку два м'ячі та три асисти у 21 грі.