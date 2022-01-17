З цієї причини Громов не поїхав на збори до Туреччини та переведений у дубль.

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Повідомляється, що Громовим цікавиться клуб УПЛ, а також клуб зі Східної Європи. Обидва клуби готові запропонувати гравцеві кращі фінансові умови.

Зазначимо, що у дублі Зорі перебуває ще один ключовий гравець клубу – Владислав Кочергін. Він не хоче підписувати із клубом новий контракт.

Що відомо про Громова