Заря определилась с заявкой на групповой раунд Лиги конференций
3 сентября 2021 , 13:31Читати новину українською
Источник:ФК Заря
Луганская Заря опубликовала заявку команды на матчи группового раунда Лиги конференций. В список попали 53 футболиста.
Заявка Зари
Луганский клуб не сумел пройти квалификацию Лиги Европы и вылетел в группу Лигу конференций. Заря определился с футболистами, которые смогут помочь команде в групповом раунде нового турнира.
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В заявку Зари попали 23 футболиста, среди которых четыре голкипера. Два игрока включены по списку Б.
- Вратари: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Дмитрий Мацапура (по списку Б)
- Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Леовижилду, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб
- Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан, Владислав Кабаєв, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина
- Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Раймонд Овусу-Фримпонг, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захеди, Даниил Алефиренко (по списку Б)
Напомним, что из квалификации Лиги Европы Заря вылетела от австрийского Рапида. В группе Лиги конференций на команду Виктора Скрипника ждут поединки против Ромы (Италия), ЦСКА (Болгария) и Буде-Глимта (Норвегия).
Календарь матчей Зари в Лиге конференций
- 16 сентября, 22: 00. Буде-Глимт – Заря
- 30 сентября, 19:45. Заря – Рома
- 21 октября, 22: 00. ЦСКА София – Заря
- 4 ноября, 19:45. Заря – ЦСКА София
- 25 ноября, 22:00. Рома – Заря
- 9 декабря, 19:45. Заря – Буде-Глимт