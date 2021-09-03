В окончательную заявку "оранжево-черных" вошли травмированные Жуниор Мораес и Анатолий Трубин. Первый шесть месяцев пропускает из-за разрыва крестообразных связок, а кипер в августе получил разрыв коленного мениска.

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Заявка Шахтера на Лигу чемпионов

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов

Защитники: 2. Додо 3. Витао, 4. Сергей Кривцов, 5. Марлон, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 31 Исмаили, 44 Виктор Корниенко, 77 Валерий Бондарь

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 11. Марлос, 19. Манор Соломон, 20. Михаил Мудрик, 21. Алан Патрик, 38. Педриньйо, 70. Евгений Коноплянка

Нападающие: 9. Дентиньо, 10. Жуниор Мораес, 23. Лассина Траоре, 45. Даниил Сикан, 99. Фернандо.

По списку Б также заявлены: 12. Тимур Пузанков, 81. Анатолий Трубин, 8. Маркос Антонио, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 25. Георгий Судаков.

На групповом этапе ЛЧ Шахтер встретится с Реалом, Интером и Шерифом. Именно с молдаванами на выезде "горняки" стартуют 15 сентября.