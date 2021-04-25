Зоря – Олімпік 2:1

Голи: Юрченко, 12 (п), Шахаб, 71 – Каргбо, 54 (п)

Варте уваги Дніпро-1 розгромив Минай у матчі з двома пенальті та незарахованим голом гостей: відео

Відставання Зорі перед цим матчем від другого Шахтаря складало 7 очок. Однак луганський клуб ще не гарантував собі навіть "бронзу" чемпіонату. Колос, Ворскла та Десна вже "дихають у спину" команді Віктора Скрипника.

Донецькому Олімпіку потрібно вибиратись з дна таблиці. За 4 тури до завершення сезону клуб з Донецька розташовується на передостанній 13-й позиції.

Тотальна перевага господарів

Гладкий вже на початку зустрічі добре поставив корпус у боротьбі з опікуном та пробив поруч зі стійкою воріт Олімпіка. Майже відразу Сайядманеш опинився майже сан на сам з голкіпером, але в останній момент оборонець заблокував постріл.

Початок матчу гості повністю провалили. Біля воріт Кичака постійно була "пожежа". Щоправда, вона не призвела до гола.

На 11-й хвилині зустрічі Зоря отримала право на пенальті. До позначки підійшов Юрченко та впевнена на паузі переграв Кичака – 1:0.

Відео голу Юрченка

Футболістам донецького клубу нічого не вдавалось у першому таймі. Лише 4-5 пасів вдавалось зв'язати підопічним Юрія Калитвинцева. Ближче до середини тайму Зоря знизила швидкості та робила ставку на позиційні атаки.

Гладкий міг подвоювати перевагу Зорі, але Олександр не влучив по м'ячу. Однак арбітр зупинив матч, сигналізувавши про гру рукою Сайядманеша у попередньому епізоді.

Найкращу нагоду Олімпік мав на 42-й хвилині. Нкенг прокинув м'яч повз Вернидуба, але перед воротами відправив м'яч далеко на трибуни.

Кабаєв вже на старті другої 45-хвилинки міг збільшувати перевагу Зорі. Півзахисник отримав дотепний пас п'яткою від Гладкого та вже впритул не зумів завдати удару.

Вже у наступній атаці Олімпік заробив право пробивати 11-метровий удар. Фаворов притримав Тейшейру у власному штрафному – пенальті. Каргбо пробив у кут воріт, куди кидався голкіпер Васіль, але воротарю не вистачило лише трішки, щоб парирувати удар – 1:1. Із зовсім іншим настроєм вийшли футболісти Олімпіка на другу частину матчу, що відразу позитивно вплинуло на гру донеччан.

Відео пенальті Олімпіка

Кочергін змарнував вбивчий момент. Після прострілу з флангу Владислав відправив м'яч поруч зі стійкою.

У середині другого тайму на футбольне поле вийшов Шахаб та вже у першому своєму епізоді забив гол. Луньов після верхової передачі скинув на забивного нападника, який одним ударом в дотик пробив прямо у кут воріт – 2:1.

Відео результативного удару Шахаба

Цікаво. Для форварда Зорі Шахаба цей гол став 10-м у цьому сезоні.

Сайядманеш не скористався виходом сам на сам з голкіпером, у якому програв дуель Кичаку. Варто відзначити розрізну передачу Шахаба, який класно увійшов у гру.