Зоря офіційно підписала 18-річного нападника з Гани
Луганська Зоря оголосила про підписання ганського нападника Реймонда Овусу. Сторони уклали контракт на два роки.
Джерело:ФК Зоря
Що відомо про Реймонда Овусу
Ганець виступає на позиції центрального форварда. Transfermarkt оцінив його в 25 тисяч євро.
Дивіться також Футбольний клуб Львів звільнив Віталія Шумського з посади тренера
18-річний Овусу є вихованцем футбольної академії Голд Коаст. На правах оренди він раніше виступав за ганський клуб Азоква Депортіво.
- Зоря займає третє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.
- Наступний матч луганський клуб проведе 7 березня на своєму полі проти ФК Львів.
- Зоря на вісім очок відстає від лідируючого Динамо, але зіграла на один матч менше.
Поділитися новиною