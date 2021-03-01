Луганська Зоря оголосила про підписання ганського нападника Реймонда Овусу. Сторони уклали контракт на два роки.

Що відомо про Реймонда Овусу

Ганець виступає на позиції центрального форварда. Transfermarkt оцінив його в 25 тисяч євро.

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18-річний Овусу є вихованцем футбольної академії Голд Коаст. На правах оренди він раніше виступав за ганський клуб Азоква Депортіво.