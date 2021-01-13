Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с голкипером Заури Махарадзе.

Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. По информации Tribuna.com, голкипер перейдет в Днепр-1.

К слову Лучший нападающий УПЛ может перейти в Зарю: детали громкого трансфера

Что известно о карьере Махарадзе

Махарадзе защищал цвета Зари с лета 2018 года после перехода из донецкого Олимпика в качестве свободного агента.

Всего Заури провел за луганскую команду 24 матча во всех турнирах, где пропустил 22 мяча, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне футболист на поле не выходил.

Ориентировочная стоимость Махарадзе составляет 600 тысяч евро.