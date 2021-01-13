Заря неожиданно разорвала сделку с ведущим голкипером
Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с голкипером Заури Махарадзе.
Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. По информации Tribuna.com, голкипер перейдет в Днепр-1.
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Что известно о карьере Махарадзе
Махарадзе защищал цвета Зари с лета 2018 года после перехода из донецкого Олимпика в качестве свободного агента.
Всего Заури провел за луганскую команду 24 матча во всех турнирах, где пропустил 22 мяча, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне футболист на поле не выходил.
Ориентировочная стоимость Махарадзе составляет 600 тысяч евро.
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