Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з голкіпером Заурі Махарадзе.

Контракт розірвали за обопільною згодою сторін. За інформацією Tribuna.com, голкіпер перейде в Дніпро-1.

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Що відомо про кар'єру Махарадзе

Махарадзе захищав кольори Зорі з літа 2018 року після переходу з донецького Олімпіка в якості вільного агента.

Всього Заурі провів за луганську команду 24 матчі у всіх турнірах, де пропустив 22 м'ячі, 9 раз залишивши свої ворота в недоторканності. У поточному сезоні футболіст на поле не виходив.

Орієнтовна вартість Махарадзе становить 600 тисяч євро.