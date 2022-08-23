Заря нарушила условия телепула: Setanta не допустили транслировать матч

23 августа 2022 , 16:51
Читати новину українською

Источник:

УПЛ

Во вторник, 23 июля, стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. Во время одного из матчей произошел скандал по поводу единого телепула.

Матч Заря – Ворскла не транслируют на Setanta

Матч Заря – Ворскла принимает Ужгород. На игру прибыли сразу две съемочные группы от Setanta Sports и "1+1 медиа".

Читайте также Шахтер потерял очки в матче-открытии УПЛ против Металлиста 1925

Однако уже перед началом игры представители Setanta начали грузить свою технику вспять. В то время как авто другого транслятора осталось у стадиона "Авангард", поэтому матч транслируется на "2+2" и Football Hub.

В УПЛ уже прокомментировали скандал по трансляции.

"В связи с недопущением Зарей съемочной группы на позиции для съемки матча Заря - Ворскла передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Авангард, на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – сообщили в УПЛ.

Setanta также объяснила, почему не транслирует матч стартового тура УПЛ.

Заря нарушила соглашение телевизионного пула. По этой причине Setanta Sports не удалось получить сигнал матча Заря – Ворскла, о чем было оперативно информировано руководство Премьер-лиги для получения дальнейшей реакции,
– говорится в сообщении.

Что известно о старте УПЛ

  • Матчем-открытием турнира стал поединок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года на столичном НСК "Олимпийский". Игра закончилась нулевой мировой. На одном из секторов пустого стадиона развернули огромный чёрный баннер в поддержку защитников "Азовстали".
  • Также 23 августа в 15.00 на стадионе в Киеве встретились Черноморец с Вересом.
  • Колосс примет новичка лиги – криворожский Кривбасс – на домашней арене в Ковалевке Киевской области. Этот поединок начнется в 17.00. Все матчи будет транслироваться Setanta Sports.
  • 24 августа на львовском стадионе "Украина" Движение встретится с харьковским Металлистом, который тоже поднялся в УПЛ из Первой лиги. Еще 3 матча стартового тура перенесли по разным причинам.
Автор: Дарина Жданович