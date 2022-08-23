Заря нарушила условия телепула: Setanta не допустили транслировать матч
Источник:УПЛ
Во вторник, 23 июля, стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. Во время одного из матчей произошел скандал по поводу единого телепула.
Матч Заря – Ворскла не транслируют на Setanta
Матч Заря – Ворскла принимает Ужгород. На игру прибыли сразу две съемочные группы от Setanta Sports и "1+1 медиа".
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Однако уже перед началом игры представители Setanta начали грузить свою технику вспять. В то время как авто другого транслятора осталось у стадиона "Авангард", поэтому матч транслируется на "2+2" и Football Hub.
В УПЛ уже прокомментировали скандал по трансляции.
"В связи с недопущением Зарей съемочной группы на позиции для съемки матча Заря - Ворскла передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Авангард, на котором проводится матч.
После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – сообщили в УПЛ.
Setanta также объяснила, почему не транслирует матч стартового тура УПЛ.
Заря нарушила соглашение телевизионного пула. По этой причине Setanta Sports не удалось получить сигнал матча Заря – Ворскла, о чем было оперативно информировано руководство Премьер-лиги для получения дальнейшей реакции,
– говорится в сообщении.
Что известно о старте УПЛ
- Матчем-открытием турнира стал поединок донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года на столичном НСК "Олимпийский". Игра закончилась нулевой мировой. На одном из секторов пустого стадиона развернули огромный чёрный баннер в поддержку защитников "Азовстали".
- Также 23 августа в 15.00 на стадионе в Киеве встретились Черноморец с Вересом.
- Колосс примет новичка лиги – криворожский Кривбасс – на домашней арене в Ковалевке Киевской области. Этот поединок начнется в 17.00. Все матчи будет транслироваться Setanta Sports.
- 24 августа на львовском стадионе "Украина" Движение встретится с харьковским Металлистом, который тоже поднялся в УПЛ из Первой лиги. Еще 3 матча стартового тура перенесли по разным причинам.