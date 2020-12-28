Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины.

По итогам 2020 года лучшим со средним показателем 4,38 из 5 оказался Виктор Скрипник – главный тренер луганской Зари. Об этом сообщает официальный сайт ВОТФ.

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Он опередил Александра Рябоконя из Десны, Мирчу Луческу из Динамо, Луиша Каштру из Шахтера и Юрия Максимова из Ворсклы.

К слову. По итогам прошлого сезона Заря финишировала на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, что позволило ей принять участие в групповом раунде Лиги Европы.

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