Не Луческу и Каштру: в УПЛ определили лучшего тренера 2020 года
Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины.
По итогам 2020 года лучшим со средним показателем 4,38 из 5 оказался Виктор Скрипник – главный тренер луганской Зари. Об этом сообщает официальный сайт ВОТФ.
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Он опередил Александра Рябоконя из Десны, Мирчу Луческу из Динамо, Луиша Каштру из Шахтера и Юрия Максимова из Ворсклы.
Другие номинации
- В Первой лиге титул лучшего тренера отдали наставнику Агробизнеса Александру Чижевскому.
- Во второй – тренеру Диназа Владимиру Бондаренко.
- Среди любительских клубов выиграл коуч Виктории Артем Радионов.
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