Условием является выход в ЛЧ: Заря может вернуть забивного форварда, покинувшего клуб из-за войны

Заря вовремя включилась в чемпионскую гонку УПЛ, где вместе с Шахтером и Днепр-1 борется за трофей. Однако параллельно луганский клуб уже строит планы на будущее.

После 26 туров луганская Заря идет на третьем месте в УПЛ. Команда Патрика ван Леувена имеет в своем активе 58 баллов, а это на 8 очков больше, чем набрало киевское Динамо, занимающее четвертую позицию.

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Было бы солидное усиление для Зари

Заря уступает второму Днепру-1 3 пункта, а лидеру сезона Шахтеру - 5 баллов. Поэтому чемпионская гонка этого украинского трио в УПЛ продолжается.

Однако луганский коллектив уже думает о будущем. Заря серьезно настроена на то, чтобы вернуть в свой состав забивного форварда из Ирана Шахаба Захеди.

27-летний форвард покинул Зорю после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Шахаб продолжил свою карьеру в аренде у венгерской Академии Пушкаша. Однако его контракт в дальнейшем принадлежит украинскому клубу и заканчивается 31 декабря 2024 года.

Поэтому у Зары есть все шансы вернуть из аренды Шахаба. Все зависит от того, хочет сам футболист возвращаться в страну, которую продолжает обстреливать враг.

Ожидается, что на решение нападающего повлияет тот фактор, будет ли играть команда в Лиге чемпионов. Сейчас Заря идет в зоне отборочных матчей Лиги Европы. А нынешний клуб Шахаба занимает 5 место в венгерском национальном чемпионате I.

За венгерский клуб Шахаб провел уже 40 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста. Также в пассиве нападающего 4 желтых карточки и одно изъятие.

Арендное соглашение Шахаба с Академией Пушкаша рассчитано до конца сезона-2022/2023. После чего иранский форвард должен был бы вернуться в Зорю.

Шахаб феерически играл в УПЛ