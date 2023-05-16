Після 26-ти турів луганська Зоря йде на третьому місці в УПЛ. Команда Патріка ван Леувена має у своєму активі 58 балів, а це на 8 очок більше, аніж набрало київське Динамо, яке посідає четверту позицію.

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Було б солідне підсилення для Зорі

Зоря поступається другому Дніпру-1 3 пунктами, а лідеру сезону Шахтарю – 5 балами. Тому чемпіонські перегони цього українського тріо в УПЛ продовжуються.

Однак луганський колектив вже думає про майбутнє. Зоря серйозно налаштована на те, аби повернути до свого складу забивного форварда з Ірану Шахаба Захеді.

27-річний форвард покинув Зорю після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шахаб продовжив свою кар'єру в оренді в угорській Академії Пушкаша. Однак його контракт надалі належить українському клубу та спливає 31 грудня 2024 року.

Тому Зоря має усі шанси повернути з оренди Шахаба. Все залежить від того, чи хоче сам футболіст повертатись у країну, яку продовжує обстрілювати ворог.

Очікується, що на рішення нападника вплине той фактор, чи гратиме команда у Лізі чемпіонів. Наразі Зоря йде у зоні відбіркових матчів Ліги Європи. А нинішній клуб Шахаба посідає 5-те місце в угорському національному чемпіонаті I.

За угорський клуб Шахаб провів вже 40 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 4 асисти. Також у пасиві нападника 4 жовті картки та одне вилучення.

Орендна угода Шахаба з Академією Пушкаша розрахована до кінця сезону-2022/2023. Після чого іранський форвард повинен був би повернутись у Зорю.

Шахаб феєрично грав в УПЛ