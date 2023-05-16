После 26 туров луганская Заря идет на третьем месте в УПЛ. Команда Патрика ван Леувена имеет в своем активе 58 баллов, а это на 8 очков больше, чем набрало киевское Динамо, занимающее четвертую позицию.
Читайте также "Главное здесь не пересидеть": журналист дал совет Лунину, греющему скамью Реала
Было бы солидное усиление для Зари
Заря уступает второму Днепру-1 3 пункта, а лидеру сезона Шахтеру - 5 баллов. Поэтому чемпионская гонка этого украинского трио в УПЛ продолжается.
Однако луганский коллектив уже думает о будущем. Заря серьезно настроена на то, чтобы вернуть в свой состав забивного форварда из Ирана Шахаба Захеди.
27-летний форвард покинул Зорю после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Шахаб продолжил свою карьеру в аренде у венгерской Академии Пушкаша. Однако его контракт в дальнейшем принадлежит украинскому клубу и заканчивается 31 декабря 2024 года.
Поэтому у Зары есть все шансы вернуть из аренды Шахаба. Все зависит от того, хочет сам футболист возвращаться в страну, которую продолжает обстреливать враг.
Ожидается, что на решение нападающего повлияет тот фактор, будет ли играть команда в Лиге чемпионов. Сейчас Заря идет в зоне отборочных матчей Лиги Европы. А нынешний клуб Шахаба занимает 5 место в венгерском национальном чемпионате I.
За венгерский клуб Шахаб провел уже 40 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 4 ассиста. Также в пассиве нападающего 4 желтых карточки и одно изъятие.
Арендное соглашение Шахаба с Академией Пушкаша рассчитано до конца сезона-2022/2023. После чего иранский форвард должен был бы вернуться в Зорю.
Шахаб феерически играл в УПЛ
- Первым украинским клубом в карьере Шахаба был донецкий Олимпик, за который он выступал с августа 2019-го по февраль 2021-го.
- 8 февраля 2021 года нападающий перебрался в Заря. За луганский клуб очень успешно выступал в УПЛ. Защитникам соперников всегда было сложно играть против этого технического и одновременно таранного форварда.
- За луганский клуб Шахаб успел провести 39 поединков, в которых отличился 12 голами и 5 результативными передачами, а также заработал 11 желтых карточек.
- Что касается его выступлений в Олимпике? Шахаб провел за донецкий коллектив 36 матчей – 14 мячей и 3 ассиста.