Заря – Металлист 3:2

Голы: Чурко, 72, Мышнев, 89, Шахов, 90+3 – Пидлепенец, 58 (пен), Панасенко, 74

Заря до этого выиграла три матча подряд в чемпионате Украины. А в случае победы и в матче против Металлиста могла обходить Шахтер и подниматься на второе место. Так и вышло.

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Хоть первый тайм и закончился без забитых голов, но луганчане создали немало моментов. Однако игроков подводила реализация. В других случаях харьковчан спасал Костик. Все голы команды отложили на второй тайм.

Начали все луганчане с удара в перекладину в исполнении Чурка. А после этого пропустили гол из-за ошибки у собственных ворот. Бражко неудачно сыграл у собственной штрафной площадки, мяч подхватил Пидлепенец, который в борьбе с Имерековым упал. Арбитр сразу указал на 11-метровую отметку, и сам пострадавший исполнил приговор.

Когда замены решают

Отыгралась Заря усилием Чурка. Навес на него сделал Хлань, незадолго до того вышедший на замену.

Но радость от забитого гола у луганцев была не долгой, потому что уже через две минуты в их ворота влетел второй гол. Панасенко получил мяч в середине чужой половины поля. И решил пробить издалека. Он закрутил мяч в угол ворот, а Мацапура в прыжке до него так и не дотянулся.

После этого пропущенного гола на поле в составе Зари вышли Шахов и Мышнев. И именно им суждено было забить решающие голы уже в конце встречи. При этом Мишнев вышел на поле на 88-й минуте, а забил уже на 89-й минуте.

А уже на последней компенсированной минуте после подачи с углового Шахов первым разобрался в ситуации и отправил мяч в ворота соперника.

Видеообзор матча Заря – Металлист

Заря победила и после 10 сыгранных матчей набрала 22 очка. Она опередила в турнирной таблице Шахтер, поднявшись на второе место. Правда "горняки" сыграли всего восемь матчей.

Металлист остался на седьмом месте.