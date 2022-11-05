Зоря – Металіст 3:2

Голи: Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 – Підлепенець, 58 (пен), Панасенко, 74

Зоря до цього виграла три поспіль матчі в чемпіонаті України. А у випадку перемоги й в матчі проти Металіста могла обходити Шахтар та підійматися на друге місце. Так і сталося.

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Хоч перший тайм і закінчився без забитих голів, але луганці створили чимало моментів. Однак гравців підводила реалізація. В інших випадках харків'ян рятував Костик. Тож всі голи команди відклали на другий тайм.

Почали все луганці з удару в перекладину у виконані Чурка. А після цього пропустили гол через помилку біля власних воріт. Бражко невдало зіграв біля власного штрафного майданчика, м'яч підхопив Підлепенець, який в боротьбі з Імерековим впав. Арбітр одразу вказав на 11-метрову позначку, і сам постраждалий виконав вирок.

Коли заміни вирішують

Відігралася Зоря зусиллям Чурка. Навіс на нього зробив Хлань, який незадовго до того вийшов на заміну.

Та радість від забитого голу в луганців була не довгою, бо вже за дві хвилини у їх ворота влетів другий гол. Панасенко отримав м'яч в середині чужо половини поля. І вирішив пробити здалеку. Він закрутив м'яч у кут воріт, а Мацапура у стрибку до нього так і не дотягнувся.

Після цього пропущеного голу, на поле у складі Зорі вийшли Шахов та Мишньов. І саме їм судилося забити вирішальні голи вже наприкінці зустрічі. При цьому Мишньов вийшов на поле на 88-й хвилині, а забив вже на 89-й хвилині.

А вже на останній компенсованій хвилині після подачі з кутового Шахов першим розібрався в ситуації та відправив м'яч у ворота суперника.

Відеоогляд матчу Зоря – Металіст

Зоря перемогла та після 10 зіграних матчів набрала 22 очки. Вона випередила в турнірній таблиці Шахтарі, піднявшись на друге місце. Правда "гірники" зіграли лише вісім матчів.

Металіст же залишився на сьомому місці.