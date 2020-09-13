Луганская "Заря" в рамках второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) примет "Мариуполь". Поединок, который состоится 13 сентября, можно будет посмотреть онлайн на сайте Спорт 24.

Поединок "Заря" – "Мариуполь" в прямом эфире покажет телеканал УНИАН, пишет 24 канал. Начало трансляции в 17:00. Кстати "Заря" подписала экс-игрока "Шахтера" Гладкого, который забивал в ворота "Барселоны" Также поединок можно посмотреть на ютуб-канале FootballHub. Это можно сделать, не покидая Спорт 24. Заря – Мариуполь: онлайн-трансляция Обе команды неудачно начали сезон. "Заря" в первом туре уступила принципиальному сопернику – "Десне". Взамен "Мариуполь" потерпел разгромное поражение от "Александрии". В очном матче оба клуба попытаются исправить ситуацию и получить дебютную победу в сезоне 2020/2021.