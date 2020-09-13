Луганська "Зоря" у рамках другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) прийме "Маріуполь". Поєдинок, який відбудеться 13 вересня, можна переглянути онлайн на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Зоря" – "Маріуполь" у прямому ефірі покаже телеканал УНІАН, пише 24 канал. Початок трансляції о 17:00.

До речі "Зоря" підписала ексгравця "Шахтаря" Гладкого, який забивав у ворота "Барселони"

Також поєдинок можна переглянути на ютуб-каналі FootballHub. Це можна зробити, не покидаючи Спорт 24.

Зоря – Маріуполь: онлайн-трансляція

Обидві команди невдало розпочали сезон. "Зоря" у першому турі поступилася принциповому конкуренту – "Десні".

Натомість "Маріуполь" зазнав розгромної поразки від "Олександрії".

В очному матчі обидва клуби спробують виправити ситуацію та здобути дебютну перемогу у сезоні 2020/2021.