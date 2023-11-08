Впервые после обострения войны в Израиле: Заря будет играть с Маккаби в матче Лиги конференций
Луганская команда проведет свой третий матч в этой Лиге конференций против прямого конкурента за выход в плей-офф. Последний месяц клуб из Тель-Авива не играл официальных матчей.
В четверг, 9 ноября, луганская Заря проведет свой третий матч в Лиге конференций 2023-2024. Команда Валерия Кривенцова в польском Люблине "примет" Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
По теме Израильский футбол возобновляется в ноябре: где и когда будут играть клубы и сборная
Первая встреча Зари с израильтянами
Луганчане неплохо начали свой путь в Лиге конференций. В стартовой игре Заря смогла не проиграть фавориту квартета Генту (1:1), а во втором туре минимально обыграла на выезде исландский Брейдаблик.
А вот матч третьего тура против Маккаби в гостях луганчане пропустили. из-за войны в Израиле УЕФА перенес матчи местных команд на конец ноября - начало декабря. Таким образом, номинально гостевую игру против тель-авивцев Заря проведет 25 ноября.
Сначала команды встретятся в номинально домашней игре для украинцев. Похоже, именно Заря и Маккаби будут претендовать на второе место и выход в плей-офф. Клуб из Тель-Авива отстает от луганчан на одно очко.
После домашней победы над Брейдабликом (3:2) израильтяне проиграли на выезде Генту (0:2). Эта игра, которая состоялась еще 5 октября, остается последней сыгранной для Маккаби, ведь местный чемпионат приостановили из-за военных действий.
Читайте также Рикошет украл победу у гостей: Верес расписал ничью с Зарей – видео голов
Прогноз Favbet
По мнению букмекеров, Заря является андердогом в битве с Маккаби. Коэффициент успеха израильтян составляет 1,86, тогда как украинцев – 4,50. Ничья же оценивается в 3,75.
При этом эксперты сомневаются в большой результативности матча. Коэффициенты на "тотал более 2,5" и "тотал менее 2,5" почти равны – 1.97 и 1,93 соответственно. Главными фаворитами на забитый мяч являются футболисты:
- Эран Захави (Маккаби) – 2,30
- Дор Тургеман (Маккаби) – 2,80
- Йонатан Коэн (Маккаби) – 3,00
- Эдуардо Герреро (Заря) – 3,50
- Дэн Битон (Маккаби) – 3,50
- Денис Антюх (Заря) – 4,00
- Даниил Алефиренко (Заря) – 4,00
- Викентий Волошин (Заря) – 4,50
- Дор Перец (Маккаби) – 5,00