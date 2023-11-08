У четвер, 9 листопада, луганська Зоря проведе свій третій матч в Лізі конференцій 2023-2024. Команда Валерія Кривенцова у польському Любліні "прийме" Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.
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Перша зустріч Зорі з ізраїльтянами
Луганці непогано почали свій шлях у Лізі конференцій. У стартовій грі Зоря змогла не програти фавориту квартету Генту (1:1), а у другому турі мінімально переграла на виїзді ісландський Брейдаблік.
А ось матч третього туру проти Маккабі в гостях луганці пропустили. Через війну в Ізраїлі УЄФА переніс матчі місцевих команд на кінець листопада – початок грудня. Таким чином, номінально гостьову гру проти тель-авівців Зоря проведе 25 листопада.
Спочатку ж команди зустрінуться у номінально домашній грі для українців. Схоже, що саме Зоря та Маккабі претендуватимуть на друге місце та вихід у плей-офф. Клуб з Тель-Авіву відстає від луганців на одне очко.
Після домашньої перемоги над Брейдабліком (3:2) ізраїльтяни програли на виїзді Генту (0:2). Ця гра, яка відбулась ще 5 жовтня, досі залишається останньою зіграною для Маккабі, адже місцевий чемпіонат призупинили через воєнні дії.
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На думку букмекерів, Зоря є андердогом у битві із Маккабі. Коефіцієнт на успіх ізраїльтян становить 1,86, тоді як українців – 4,50. Нічия ж оцінюється у 3,75.
При цьому експерти сумніваються у великій результативності матчу. Коефіцієнти на "тотал більше 2,5" та "тотал менше 2,5" майже рівні – 1.97 та 1,93 відповідно. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Еран Захаві (Маккабі) – 2,30
- Дор Тургеман (Маккабі) – 2,80
- Йонатан Коен (Маккабі) – 3,00
- Едуардо Герреро (Зоря) – 3,50
- Ден Бітон (Маккабі) – 3,50
- Денис Антюх (Зоря) – 4,00
- Даніїл Алефіренко (Зоря) – 4,00
- Вікентій Волошин (Зоря) – 4,50
- Дор Перец (Маккабі) – 5,00