У четвер, 9 листопада, луганська Зоря проведе свій третій матч в Лізі конференцій 2023-2024. Команда Валерія Кривенцова у польському Любліні "прийме" Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Перша зустріч Зорі з ізраїльтянами

Луганці непогано почали свій шлях у Лізі конференцій. У стартовій грі Зоря змогла не програти фавориту квартету Генту (1:1), а у другому турі мінімально переграла на виїзді ісландський Брейдаблік.

А ось матч третього туру проти Маккабі в гостях луганці пропустили. Через війну в Ізраїлі УЄФА переніс матчі місцевих команд на кінець листопада – початок грудня. Таким чином, номінально гостьову гру проти тель-авівців Зоря проведе 25 листопада.

Спочатку ж команди зустрінуться у номінально домашній грі для українців. Схоже, що саме Зоря та Маккабі претендуватимуть на друге місце та вихід у плей-офф. Клуб з Тель-Авіву відстає від луганців на одне очко.

Після домашньої перемоги над Брейдабліком (3:2) ізраїльтяни програли на виїзді Генту (0:2). Ця гра, яка відбулась ще 5 жовтня, досі залишається останньою зіграною для Маккабі, адже місцевий чемпіонат призупинили через воєнні дії.

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На думку букмекерів, Зоря є андердогом у битві із Маккабі. Коефіцієнт на успіх ізраїльтян становить 1,86, тоді як українців – 4,50. Нічия ж оцінюється у 3,75.

При цьому експерти сумніваються у великій результативності матчу. Коефіцієнти на "тотал більше 2,5" та "тотал менше 2,5" майже рівні – 1.97 та 1,93 відповідно. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Еран Захаві (Маккабі) – 2,30

Дор Тургеман (Маккабі) – 2,80

Йонатан Коен (Маккабі) – 3,00

Едуардо Герреро (Зоря) – 3,50

Ден Бітон (Маккабі) – 3,50

Денис Антюх (Зоря) – 4,00

Даніїл Алефіренко (Зоря) – 4,00

Вікентій Волошин (Зоря) – 4,50

Дор Перец (Маккабі) – 5,00

Цікавий факт. Маккабі Тель-Авів тричі перетиналось із українськими клубами. У сезоні 2011-2012 в групі Ліги Європи ізраїльтяни двічі зіграли внічию з Динамо (1:1 та 3:3), а через чотири роки вже в рамках групи ЛЧ двічі поступились киянам (0:2, 0:1). Також у сезоні 2020-2021 в 1/16 фіналу Ліги Європи Маккабі нічого не зміг протиставити Шахтарю (0:2, 0:1).