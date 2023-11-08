В четверг, 9 ноября, луганская Заря проведет свой третий матч в Лиге конференций 2023-2024. Команда Валерия Кривенцова в польском Люблине "примет" Маккаби Тель-Авив, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Первая встреча Зари с израильтянами

Луганчане неплохо начали свой путь в Лиге конференций. В стартовой игре Заря смогла не проиграть фавориту квартета Генту (1:1), а во втором туре минимально обыграла на выезде исландский Брейдаблик.

А вот матч третьего тура против Маккаби в гостях луганчане пропустили. из-за войны в Израиле УЕФА перенес матчи местных команд на конец ноября - начало декабря. Таким образом, номинально гостевую игру против тель-авивцев Заря проведет 25 ноября.

Сначала команды встретятся в номинально домашней игре для украинцев. Похоже, именно Заря и Маккаби будут претендовать на второе место и выход в плей-офф. Клуб из Тель-Авива отстает от луганчан на одно очко.

После домашней победы над Брейдабликом (3:2) израильтяне проиграли на выезде Генту (0:2). Эта игра, которая состоялась еще 5 октября, остается последней сыгранной для Маккаби, ведь местный чемпионат приостановили из-за военных действий.

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По мнению букмекеров, Заря является андердогом в битве с Маккаби. Коэффициент успеха израильтян составляет 1,86, тогда как украинцев – 4,50. Ничья же оценивается в 3,75.

При этом эксперты сомневаются в большой результативности матча. Коэффициенты на "тотал более 2,5" и "тотал менее 2,5" почти равны – 1.97 и 1,93 соответственно. Главными фаворитами на забитый мяч являются футболисты:

Эран Захави (Маккаби) – 2,30

Дор Тургеман (Маккаби) – 2,80

Йонатан Коэн (Маккаби) – 3,00

Эдуардо Герреро (Заря) – 3,50

Дэн Битон (Маккаби) – 3,50

Денис Антюх (Заря) – 4,00

Даниил Алефиренко (Заря) – 4,00

Викентий Волошин (Заря) – 4,50

Дор Перец (Маккаби) – 5,00

Интересный факт. Маккаби Тель-Авив трижды пересекалось с украинскими клубами. В сезоне 2011-2012 в группе Лиги Европы израильтяне дважды сыграли вничью с Динамо (1:1 и 3:3), а через четыре года уже в рамках группы ЛЧ дважды уступили киевлянам (0:2, 0:1). Также в сезоне 2020-2021 в 1/16 финала Лиги Европы Маккаби ничего не смог противопоставить Шахтеру (0:2, 0:1).