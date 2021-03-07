Луганская Заря и ПФК Львов встретятся в воскресенье, 7 марта, в рамках 17 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте Спорт 24.

Поединок чемпионата Украины Шахтер – Львов начнется в 17:00. В прямом эфире игру покажет телеканал УНИАН. Смотрите также Заря в напряженной игре одолела Верес и первой вышла в полуфинал Кубка Украины: видео Также поединок Заря – Львов можно посмотреть на ютуб-канале Football Hub. Заря – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ Заря и Львов сыграли по 15 матчей в УПЛ. Луганский клуб имеет невероятную серию из шести подряд побед в УПЛ. Это позволяет команде находиться на 3 месте.

Зато Львов проиграл уже 9 поединков и замыкает турнирную таблицу.