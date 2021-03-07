Зоря – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Луганська Зоря та ПФК Львів зустрінуться у неділю, 7 березня, у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Онлайн-трансляція матчу буде доступна на сайті Спорт 24.
Джерело:24 канал
Поєдинок чемпіонату України Зоря – Львів розпочнеться о 17:00. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН.
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Також поєдинок Зоря – Львів можна переглянути на ютуб-каналі Football Hub.
Зоря – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- Зоря та Львів зіграли по 15 матчів в УПЛ. Луганський клуб має неймовірну серію з шести поспіль перемог в УПЛ. Це дозволяє команді перебувати на 3 місці.
- Натомість Львів програв уже 9 поєдинків та замикає турнірну таблицю.
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