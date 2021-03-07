Луганська Зоря та ПФК Львів зустрінуться у неділю, 7 березня, у рамках 17 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Онлайн-трансляція матчу буде доступна на сайті Спорт 24.

Поєдинок чемпіонату України Зоря – Львів розпочнеться о 17:00. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН. Дивіться також Зоря у напруженій грі здолала Верес і першою вийшла у півфінал Кубка України: відео Також поєдинок Зоря – Львів можна переглянути на ютуб-каналі Football Hub. Зоря – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ Зоря та Львів зіграли по 15 матчів в УПЛ. Луганський клуб має неймовірну серію з шести поспіль перемог в УПЛ. Це дозволяє команді перебувати на 3 місці.

Натомість Львів програв уже 9 поєдинків та замикає турнірну таблицю.